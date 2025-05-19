В Казахстане благодаря сужению дорог отмечается устойчивое снижение аварийности на загородных трассах. Об этом Zakon.kz 19 мая 2025 года рассказали в Министерстве внутренних дел РК.
По данным МВД, за истекший период текущего года количество дорожно-транспортных происшествий на загородных дорогах сократилось на 8%, а число пострадавших уменьшилось почти на треть.
«Такую динамику обеспечил комплексный подход к обеспечению безопасности движения, реализуемый Министерством внутренних дел РК. Одной из ключевых мер стало внедрение временного сужения проезжей части на аварийно-опасных участках трасс. На таких отрезках дороги автомобилисты инстинктивно снижают скорость и становятся более внимательными», – следует из релиза.
Подобная практика доказала свою эффективность в ряде зарубежных стран и сегодня успешно применяется в Казахстане.
«Сужение реализовано уже на 26 участках республиканских трасс, включая направления Астана – Караганда, Астана – Павлодар, Алматы – Бишкек, Самара – Шымкент, Актобе – Астрахань и другие. На местах работают патрульные экипажи. Полицейские информируют водителей, напоминают об опасности переутомления и призывают соблюдать скоростной режим. Цель – не наказание, а профилактика», сообщает пресс-служба МВД РК.
Наряду с этим, как отметили в ведомстве, применяются и другие меры:
В cеми регионах страны задействовано воздушное патрулирование с помощью беспилотников – пресечено свыше 3 тыс. нарушений.
Около 500 комплексов фиксации нарушений действуют на автодорогах, в том числе 100 в скрытом режиме.
На участках с интенсивным движением внедряется контроль средней скорости. Сегодня охвачено 1900 км, в ближайшее время добавится еще тысяча.
Ведется и адресная работа с «группами риска» – злостными нарушителями. Здесь применяется специальная информационная система «Қорғау», позволяющая отслеживать и пресекать системные правонарушения.
Кроме того, в городах и на трассах активно развивается сеть автоматических камер, фиксирующих большинство нарушений ПДД в круглосуточном режиме.
Комплексный и целенаправленный подход, как подчеркнули в МВД, уже дает результат – меньше аварий, меньше пострадавших. Безопасность дорожного движения остается приоритетом в деятельности полиции.
«Уважаемые водители, соблюдение правил – это не формальность, а основа безопасности. Будьте внимательны, особенно на загородных трассах. Не забывайте: дорога ошибок не прощает», – отметили в МВД РК.
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