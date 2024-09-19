Сколько удерживают с доходов казахстанцев в виде налогов и соцплатежей и сколько будут

Насколько велики налоги, которые мы платим? Скажут, странный вопрос. Смотря с кем сравнивать. Однако и это не вполне корректно (заработки в других странах могут отличаться в разы). Zakon.kz сравнил действующие ИПН, налог на ТС и имущество с теми ставками, которые станем платить в будущем.

Будущее – недалекое: 2026 год. Именно тогда обещают ввести в действие новый Налоговый кодекс, проект которого сейчас обсуждают в Парламенте страны и в 2025 году вроде как должны принять. Причем говорить сейчас мы будем не о всех тех налогах, которые платит большой бизнес, а о тех, которые удерживает с каждого физического лица. «Простого человека», так сказать.

Давайте условимся, что у этого среднего казахстанца есть дом, машина и еще какое-никакое имущество – дача, например. Ну и, разумеется, доходы: наемный труд или собственное дело. Это значит, что приходится платить как минимум индивидуальный подоходный налог (ИПН), налог на имущество физлиц и налог на транспортные средства. Кроме того, не будем забывать о социальных платежах.

Итак, ждет ли нас в будущем увеличение этой совокупной доли, которую придется отдавать в казну? А может, уменьшение? Или сохранение статус-кво? Важно еще, к какой социальной группе вы относитесь. Разбираемся.

Налог на транспортные средства

Первым делом – машины. Если подытожить: для людей с небольшим достатком (то есть на старые автомобили) размер транспортного налога уменьшится. Объясняем, почему.

Собственно, и сейчас размеры налога на ТС для большинства казахстанцев весьма щадящие (ставки приведены в пункте 1 статьи 492 действующего Налогового кодекса). Так, владельцы бюджетных малолитражек с объемом двигателя до 1,5 тыс. кубических сантиметров платят всего 1-2 МРП. И даже объем в 2 тыс. «кубиков» обходится лишь в 3 МРП. Это 11 тыс. тенге в год – по сути, столько же, сколько сейчас стоит одна заправка машины при объеме бака 60 литров бензином марки АИ-92 (а таких заправок в год требуются десятки).

Не будем также забывать, что от налога на ТС (легковушки мощностью до 2,5 тыс. кубических сантиметров и даже грузовики) освобождены сельские жители. А именно, сельхозпроизводители и участники крестьянских/фермерских хозяйств. Не говоря уже о ветеранах войн, многодетных матерях и инвалидах (все категории перечислены в пункте 3 статьи 490 НК).

На самом деле сборы от транспортного налога из-за всех этих мер для государства особой роли не играют. А социальный момент, напротив, важный. Неудивительно поэтому, что в проекте нового Налогового кодекса ставки никак не поменялись по сравнению с действующими: выгоды практически никакой, а пересудов не оберешься.

Но более того, в тело законопроекта добавили новую норму (пункт 8 статьи 556 проекта НК):

«При исчислении налога по легковым автомобилям в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства, исходя из года производства, применяются следующие поправочные коэффициенты: свыше 10 до 20 лет эксплуатации включительно – 0,7; свыше 20 лет эксплуатации – 0,5».

Кого-то может смутить, что чем старше машина, тем ниже налог: мол, выхлопов-то от нее больше. Однако налог – это не экологический сбор: здесь другие принципы. Просто приводят законодательство к логике. Небогатые казахстанцы ездят ведь не только на новых малолитражках, но и на старых внедорожниках, при этом с немалым объемом двигателя: 3, 4, 5, 6 литров…

С этим связан значительный расход топлива, потому и цена невысокая. Выбор, конечно, не идеальный, но другого у людей порой нет. И начислять налог на этот «антиквариат» (не скажем «рухлядь», хотя зачастую случается и так), как на новый лимузин – это провоцировать социальную напряженность.

При этом ставки налога на автомобили моложе 10 лет останутся неизменными. Но достаточно посмотреть на разницу между ставками за авто с двигателем до 4 литров и свыше 4 литров (соответственно, 15 МРП и 117 МРП), чтобы убедиться: эта составная часть налога на роскошь как системы мер уже была осуществлена ранее.

Уточним, под налогом на роскошь мы подразумеваем не конкретный платеж (такого в РК нет), а систему мер, так меняющих ставки определенных налогов – НДС, КПН, ИПН и прочих, чтобы лица со сверхдоходами платили в казну больше, чем остальные.

И в новом Налоговом кодексе эта тенденция («сверхналоги» на автомобили премиум-класса) будет закреплена.

Налог на имущество физических лиц

Транспорт облагается налогом отдельно. Для другой же собственности существует налог на имущество физических лиц. Объектом налогообложения являются «жилища, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места и иные строения, сооружения, помещения». А с 1 декабря 2021 года еще и земельные участки, принадлежащие физическим лицам на праве собственности (статья 528 НК).

Ставки имущественного налога, в общем-то, не меняются. Даже в тех деталях, где изменений можно было ожидать. Например, при исчислении налога по жилищам и дачным постройкам базовая стоимость одного квадратного метра оценивается в зависимости от населенного пункта, где находятся дом, квартира или дача. Так вот, цена одного квадрата в Алматы и Астане как была 60 тысяч тенге в 2017 году при принятии НК, так сохранится и в будущем НК, в 2026 году.

Нетрудно догадаться, что этот вопрос – социальный, и даже политический. Впрочем, для налогоплательщиков сие, бесспорно, хорошо. А для государства? Для него это разумный компромисс (к этому еще вернемся).

Как и другой момент. Налог на имущество, которое является жилищем, рассчитывается по следующей формуле: цена на квадрат умножается на полезную площадь, а затем – на различные коэффициенты, уменьшающие конечную сумму: физического и функционального износа, а также зонирования (статья 529 НК).

Даже без этих понижающих коэффициентов налоговой базой в отношении, например, двухкомнатной квартиры в южной столице площадью 50 квадратов будет стоимость в 3 миллиона тенге. Налог, соответственно, – 1800 тенге: 1000 тенге плюс 0,08 процента с суммы, превышающей 2 миллиона тенге. Рассчитать можно самим, воспользовавшись алгоритмом, приведенным в пункте 1 статьи 531 НК.

В то же время, если квартира не является жилищем – выведена из жилого фонда, сдается в аренду и в ней, допустим, устраивают праздники для детей – собственнику за те же 50 квадратных метров придется отдать налог в соответствии с реальной ценой. Предположим, ее цена 50 миллионов – и тогда налог составит почти 200 тысяч тенге: 46 600 плюс 0,5% с суммы, превышающей 20 миллионов.

Диспропорция заложена в действующем Налоговом кодексе. И она, судя по всему, сохранится в следующем. Повторимся, налогоплательщикам можно было бы порадоваться: ну а что, невысокие налоги, разве плохо?! На самом деле государство, табуируя рост налогов и тарифов по социально чувствительным направлениям, компенсирует эти скромные сборы, расширяя другие фискальные источники. Деньги-то казне нужны.

На самом деле, это все тот же компромисс. С бедных, которых много, брать меньше, чтобы не будить лихо, с остальных, кто состоятелен и может платить, – больше. И не только тот самый «налог за роскошь» с миллиардеров, но и со среднего класса. Главное, как говорится, равновесие силы. То бишь общественное спокойствие.

Цена этого компромисса – и большие штрафы за нарушения ПДД (больше, чем в других сопредельных государствах, о чем можно прочитать, пройдя по ссылке), и растущая нагрузка на экономически активных граждан, открывших свое дело… Заметьте, все это отнюдь не элита со сверхдоходами. Даже с небогатых наемных работников на предприятиях, которые работают «вбелую», удерживают более четверти заработка. Но подробнее об этом – ниже.

Индивидуальный подоходный налог

В действующем НК установлена единая ставка ИПН – индивидуального подоходного налога, который выплачивают физические лица. Цифра указана в пункте 1 статьи 320 НК:

«Доходы налогоплательщика облагаются налогом по ставке 10 процентов».

Кроме того, существуют специальные налоговые режимы, которых на данный момент пять для субъектов малого бизнеса и два – для занятых в сельском хозяйстве. Они перечислены в статье 678 НК: на основе патента, на основе упрощенной декларации, с использованием специального мобильного приложения, для крестьянских или фермерских хозяйств и т.д.

Ставки применяются разные: от 1 процента на основе патента до 8 процентов в режиме розничного налога. Крестьяне и фермеры в своих сельхозрежимах могут уменьшить на 70 процентов уплачиваемые налоги: ИПН, социальный налог, на имущество и ТС.

Та вот, в новом Налоговом кодексе (статья 354 проекта) эту схему поменяют. Самое главное – ставки не будут едиными для всех. Перечисляем в возрастающем порядке, в каком размеры облагаются ИПН доходы физлиц:

доходы крестьянских или фермерских хозяйств – 3 процента;

доходы ИП от осуществления деятельности по производству и реализации товаров собственного производства, относящейся к обрабатывающей промышленности, – 5 процентов;

доходы лица, занимающегося частной практикой, – 9 процентов;

доходы остальных физических лиц – 10 процентов.

Можно будет, как и сейчас, выбрать не общеустановленный порядок налогообложения. Но число таких специальных налоговых режимов сократят до трех: для самозанятых, для малого бизнеса и для крестьянских или фермерских хозяйств (статья 702 проекта Кодекса).

СНР для самозанятых – нулевая ставка. То есть ИПН не платится вовсе, только социальные платежи в размере 4 процентов. Этот режим могут выбрать физические лица (граждане РК и кандасы) при предельном доходе 340 МРП в месяц (в 2024 году это 1 255 280 тенге, но когда примут новый НК, наверняка будет больше). Есть еще несколько условий (статья 705 проекта Кодекса).

Они не должны являться ИП и не вправе использовать труд работников (кроме крестьянских или фермерских хозяйств).

И это – самое важное. Объясним позже – почему.

Там же приведен исчерпывающий список видов деятельности для этого СНР. Список отличается от того, который применяется сейчас при СНР на основе патента, и желающие, пройдя по ссылке (Zakon.kz ранее публиковал статью, посвященную изменениям в уплате ИПН), могут ознакомиться со всеми 32 разрешенными видами деятельности. Не удивимся, впрочем, если отдельные пункты в дальнейшем будут меняться.

СНР для малого бизнеса могут выбрать ИП и юрлица – резиденты РК, ежемесячный доход которых не выше 135 000 МРП, но уже за год. То есть 11 250 МРП в месяц – 41 535 000 тенге на сегодня. Для этих ИПН – 4 процента плюс соцплатежи в размере 5 процентов (с 1 января 2025 года).

Ну и, соответственно, СНР для крестьянских или фермерских хозяйств могут выбрать крестьяне/фермеры. Ставка – 0,5 процента.

В целом, как видим, максимальная ставка ИПН: 10 процентов – не увеличится. А для лиц, занимающихся частной практикой – нотариусов, судоисполнителей, адвокатов, медиаторов – даже на 1 процент уменьшится. Нулевая ставка для самозанятых – также мера, стимулирующая к инициативе.

Но, заметим, не к предпринимательству. Поскольку последнее, согласно законодательству (статья 23 Предпринимательского кодекса) – удел ИП и юрлиц. Так вот, сейчас ИП и юрлица, которые относятся к малому бизнесу, платят 1 процент ИПН, а будут 4 процента. Кроме того, составят список видов деятельности, по которым не разрешено применение СНР. И тогда предпринимателям придется платить налоги на общих основаниях. Как послабление, если работают в обрабатывающей промышленности – 5 процентов.

Есть и другие нюансы. Год от года растут социальные платежи. Это, правда, не связано с рассмотрением нового Налогового кодекса. Но смотрите, что получается. Если казахстанец не применяет никаких СНР, он платит:

10 процентов – обязательные пенсионные взносы (они, конечно, составляют собственность налогоплательщика, но фактически из владения человека до выхода на пенсию изымаются; и не факт, что к тому времени не превратятся в пыль);

9 процентов – ИПН (формально 10, но исчисляются эти 10 процентов с дохода после вычета пенсионных взносов в размере 10 процентов, так что по факту 1 процент из них временно, до выхода на пенсию сохраняется);

3 процента – взносы в обязательное медицинское страхование (здесь без комментариев);

3,5 процента – социальное страхование (это в 2024 году; с 1 января 2025 года будет 5 процентов).

И получается, что из дохода наемного работника удерживают более четверти. Если точно: в 2024 году – 25,5 процента, а в следующем, 2025 году, – 27 процентов.

Много это или мало? Как уже говорилось выше, смотря с чем сравнивать. Напомним, до 2020 года не было ОСМС, до 2005 года – соцстрахования, до 1998 – накопительной пенсионной системы. То есть сейчас мы платим больше, чем раньше.

Но, судя по тенденции, меньше, чем будет позже.

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