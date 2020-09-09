Сколько в Костанайской области тест-систем на коронавирус?

Лаборатории региона получили тест-системы, которые позволят им провести 5500 исследований на коронавирус. Дополнительная поставка не меньшего числа тест-систем запланирована до начала октября, передает alau.kz

Осенняя волна коронавируса приближается, но готовы ли местные лаборатории к новому потоку людей? Весной длительность ожидания результатов без преувеличений била все рекорды. Люди могли узнать о них через 2 недели после сдачи анализа, а бывало и позже. Все потому, что в сутки нужно было выполнять до 1200 исследований, а лаборатории на это рассчитаны не были. Теперь же в филиале национального центра экспертизы сообщают, что такая ситуация повториться не должна.

«Если будет подъем заболеваемости, то я думаю, не будет такой задержки, потому что у нас две дополнительные лаборатории задействованы. То есть Карабалык и Федоровку будет обслуживать Карабалыкская ветеринарная станция, а Зареченская ветеринарная лаборатория будет обслуживать Сарыколь, Алтынсаринский, Житикаринский районы. И плюс наши 3 лаборатории»,- рассказал директор филиала «Национальный центр экспертизы» Костанайской области Бауыржан Копжасаров.

Результаты анализов в лабораториях теперь могут подготовить всего за сутки. Кроме того, чтобы обеспечить готовность к осенней волне заболеваемости в регион уже поступили тест-системы на 5500 исследований. Еще столько же должны прийти в течение месяца. Все они российского производства. По прогнозам директора филиала центра этого количества должно хватить на 2 месяца работы лабораторий. После чего тест-системы продолжат поступать в регион. Ведь именно предстоящие месяцы примут на себя основной поток заболевших.

«Имеется эпидемиологический прогноз на заболеваемость коронавирусной инфекцией и подъем заболеваемостью ожидается в начале ноября и в начале марта следующего года. То есть это не будет однократный подъем. Я не могу сказать по области, но республиканский подъем по прогнозам более 12 тысяч заболевших. То есть если с конца сентября, допустим, начнется рост заболеваемости, то в середине ноября по стране он достигнет такого уровня»,- сообщила Людмила Налобина, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Но на данный момент ситуацию по коронавирусу в регионе сотрудники департамента описывают как стабильную.

«За август около 800 человек заболело, а в июле заболело 1616 человек. То есть в 2 раза больше была заболеваемость в июле по сравнению с августом. На сегодняшний день заболеваемость еще ниже»,- сказала Людмила Налобина.

Оценку эпидемиологической обстановке в целом сотрудники дают на основе еще двух показателей, которые исчисляют в процентном соотношении.

«На сегодняшний день процент коечной занятости составляет 23,6 процента и репродуктивное число у нас 0,63. Это то число, когда 1 больной человек может заразить определенное количество людей в течение 7 дней. В зависимости от этих двух показателей у нас и проводятся все противоэпидемические мероприятия»,- сообщила Рагуль Таженова, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Как только процент занятости коечного фонда превысит 50 процентов, а репродуктивное число изменит показатель на 1,3, в регионе вновь начнется усиление карантинных мер и вернутся прежние ограничения.

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