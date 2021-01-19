Сколько в Костанайской области заражённых COVID-19, сообщили в оперштабе

18 января в Костанайской области зарегистрировано 72 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 36 жителей г. Костанай, 10 – г.Рудный, 8 – Костанайского района, по 3 случая среди жителей г.Лисаковск, Мендыкаринского района, по 2 случая среди жителей Карасуского, им. Майлина, Узункольского, Федоровского, Сарыкольского районов, по 1 случаю – Алтынсаринского и Карабалыкского районов.

43 обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 50 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 18 января 2021г зарегистрировано 8743 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7701.

Напомним, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил ужесточитькарантинные меры в регионах, которые находятся в «красной» и «желтой» зонах.

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