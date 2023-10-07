Сколько в месяц получает «самый богатый пенсионер» в Казахстане

«В 2023 году 4151 вкладчик осуществил более 5 обязательных пенсионных взносов на свои индивидуальные пенсионные счета в максимальном размере в 350 тысяч тенге. Таким образом, в 2023 году размер минимальной заработной платы равен 70 тысячам тенге, то есть максимальный предел для перечисления в ОПВ равен 350 тысячам тенге», — заключили в ведомстве.