Сколько в среднем платят пенсионерам из ЕНПФ

Помимо государственной пенсии, пожилым казахстанцам, при наличии пенсионных накоплений, положены выплаты из ЕНПФ.

О средней сумме выплаты в марте, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде, передает nur.kz

Как известно, казахстанская пенсионная система – многоуровневая. Она состоит из государственной пенсии, которая делится на базовую и солидарную, и на выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Государственная пенсия зависит от трудового стажа и по состоянию на 1 апреля текущего года ее средний размер составляет 120 798 тенге. А вот выплаты из ЕНПФ зависят от суммы, которую успел накопить казахстанец на своем индивидуальном пенсионном счете (ИПС).

Как отмечают в ЕНПФ, на 1 апреля 2023 года средняя сумма ежемесячной пенсионной выплаты по графику составила 32 082 тенге. По сравнению с прошлогодним показателем эта сумма выросла на 9,23%.

При этом максимальная сумма, которую в марте получали казахстанцы из ЕНПФ, в разы больше – 742 692 тенге. Всего же с начала года пенсионный фонд выплатил порядка 98 млрд тенге.

В том числе:

пенсионные выплаты по возрасту – 36,09 млрд тенге;

выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 34,4 млрд тенге;

выплаты по наследству – 12,4 млрд тенге;

выплаты в связи с выездом на ПМЖ из Казахстана – 8,7 млрд тенге;

выплаты на погребение – 1,4 млрд тенге;

выплаты по инвалидности – 690,6 млн тенге;

переводы в страховые организации – 4,3 млрд тенге.

Что касается накоплений, то по данным Единого накопительного пенсионного фонда, на 1 апреля текущего года на индивидуальных пенсионных счетах скопилось порядка 15,4 трлн тенге. Стоит отметить, что часть этих средств была сформирована за счет инвестиционной деятельности, которую проводит Национальный банк и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.