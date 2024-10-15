Средняя заработная плата воспитателей детских садов со стажем пять лет при категории «модератор» составляет 250 – 270 тысяч тенге. Об этом сообщила директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения Манара Адамова, передает informburo.kz

Она пояснила, что заработная плата зависит от стажа и категории учителей. Повышая квалификационную категорию, можно получить надбавку к зарплате.

Манара Адамова добавила, что наибольшая нехватка воспитателей отмечается в Астане, Алматы, Карагандинской, Кызылординской и Атырауской областях.

«На сегодня существует нехватка педагогов. Но тем не менее за последние два года дефицит кадров уменьшился в два раза. Если два года назад нехватка составляла 13 тысяч, то сейчас – семь тысяч. То есть мы видим снижение дефицита», – отметила спикер.

По её словам, дошкольные организации и управления образования напрямую работают с колледжами и вузами, чтобы привлечь будущих специалистов.

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