Сколько в среднем зарабатывали казахстанцы в январе 2023 года

Job. Business woman in the office
Некоторые профессии традиционно оплачиваются намного лучше, чем другие.
- Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
О том, в каких сферах деятельности казахстанцам платили больше всего в январе текущего года, узнали в nur.kz
В четвертом квартале 2022 года средняя зарплата в Казахстане достигла 338 715 тенге. По сравнению с предыдущим квартальным периодом этот показатель вырос почти на 40 тыс. тенге/
Как оказалось, рост зарплат продолжился и в новом году. По данным Бюро национальной статистики (БНС), среднемесячная заработная плата по оценке в Казахстане в январе 2023 года составила 342 083 тенге.
Отметим, что это не та сумма, которую получает работник «на руки». Реальная зарплата после вычета всех налогов и взносов оказывается значительно меньше. Аналитики БНС также отмечают, что текущая оценка средней зарплаты будет пересчитана после того, как станут известны данные за первый квартал 2023 года.
В каких сферах платят больше всего
Как и в предыдущих отчетах, «пальму первенства» по размерам средних заработных плат получила горнодобывающая промышленность — 717 710 тенге. На втором месте с сильным отставанием расположилась сфера финансов и страхования — 573 520 тенге.
А замыкает тройку высокооплачиваемых профессий сектор профессиональной, научной и технической деятельности — 517 248 тенге.
Впрочем, в Казахстане есть много сфер деятельности, где размер окладов не дотягивает даже до среднего показателя.
Так, например, самые маленькие средние зарплаты в январе были зафиксированы в предприятиях, занимающихся рыбным промыслом (рыболовством и рыбоводством). Здесь работники получают всего около 107 тыс. тенге, что более чем в три раза меньше общей средней заработной платы.
Также небольшими окладами отличилась другая «природная» сфера — лесоводства и лесозаготовки. Здесь работники в среднем зарабатывают около 161 тыс. тенге. Что касается в целом сельского, рыбного и лесного хозяйства, то здесь среднемесячная зарплата составила 205 244 тенге.
Отметим, что средняя номинальная зарплата не является самым объективным из всех доступных показателей. Помимо этого аналитики также используют медианный показатель — точный центр в сетке зарплат, а также модальный, определяющий зарплату, которую получает абсолютное большинство казахстанцев.