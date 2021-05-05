Сколько вакцинированных заболели коронавирусом в Казахстане

Министерство здравоохранения РК констатирует факт низкой заражаемости коронавирусной инфекцией среди вакцинированных граждан, передает Azattyq Rýhy.

«Мы видим тот эффект, что порядка всего 0,02% из полутора миллиона граждан, которые получили вакцину, всего лишь заболели», – сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге.

По его словам, это говорит о том, что эффективность вакцинации налицо и дальнейшие темпы вакцинации будут зависеть от слаженной работы системы здравоохранения и от осознанного подхода самих граждан.

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