Как сообщил заместитель акима Костаная Мажит Шуленов, в честь юбилея Победы всем ветеранам войны выплачена единовременная социальная помощь в размере 5 миллионов тенге.

Единовременные выплаты получили также девять узников концлагерей — 100 тысяч тенге, 658 тружеников тыла получили по 50 тысяч и 74 человека, из числа приравненных лиц, на сумму 3,7 миллионов тенге. Всего в 2025 году единовременную социальную помощь к 9 мая получили 741 человек на сумму 72,5 миллионов тенге. Кроме этого, ветеранам и лицам, приравненным к ним, предусмотрена единовременная социальная помощь на санаторно-курортное лечение.

«В настоящее время в Костанае проживает семь ветеранов Великой Отечественной войны — это Алдабергенов Касымхан Алдабергенович, Подоляков Михаил Иванович, Нурушев Дильдабек Сансыбаевич, Шаров Андрей Яковлевич, Даценко Павел Васильевич, Наприенко Дмитрий Петрович, Петрукович Михаил Федорович. Троим из них в этом году исполняется 100 лет», — сообщил Мажит Шуленов.

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