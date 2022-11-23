Сколько водителей автобусов и за что наказали полицейские Костаная

Сотрудниками батальона патрульной полиции УП Костаная на постоянной основе осуществляется деятельность по выявлению нарушений правил дорожного движения, допускаемых водителями общественного транспорта.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Инспекторами патрульной полиции проведены профилактические беседы с водителями автобусов по вопросу неукоснительного соблюдения ими законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщили в батальоне патрульной полиции УП Костаная.
Как сообщили в полиции, с начала ноября к административной ответственности за различные нарушения привлечены 19 водителей автобусов.
«Наиболее часто водители пренебрегают такими нарушениями, как нарушения правил маневрирования, разговор по телефону, проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд пешеходного перехода», — сообщили в полиции.
Код этого блока: