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Сколько водителей автобусов и за что наказали полицейские Костаная

Сотрудниками батальона патрульной полиции УП Костаная на постоянной основе осуществляется деятельность по выявлению нарушений правил дорожного движения, допускаемых водителями общественного транспорта.

«Инспекторами патрульной полиции проведены профилактические беседы с водителями автобусов по вопросу неукоснительного соблюдения ими законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщили в батальоне патрульной полиции УП Костаная.

Как сообщили в полиции, с начала ноября к административной ответственности за различные нарушения привлечены 19 водителей автобусов.

«Наиболее часто водители пренебрегают такими нарушениями, как нарушения правил маневрирования, разговор по телефону, проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд пешеходного перехода», — сообщили в полиции.

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