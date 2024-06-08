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Сколько времени подростки могут находиться на улице во время каникул

Фотография для новости Сколько времени подростки могут находиться на улице во время каникул

pixabay.com

С наступлением каникул на улицах и в различных общественных местах, особенно в вечернее время, заметно увеличилось количество подростков. В МВД рассказали, до какого времени им можно находиться вне дома без сопровождения взрослых, сообщает Zakon.kz.

Полицейские напоминают, что несовершеннолетним запрещается находиться на улице без сопровождения законных представителей с 23 до 6 часов утра.

А вот в развлекательных заведениях, к примеру, в компьютерных клубах, кинотеатрах, им запрещается пребывать без сопровождения родителей уже с 22 до 6 часов утра.

При этом сотрудники полиции напомнили, что законными представителями являются родители (мать, отец) либо попечители и опекуны.

Если вы хотите отпустить своего ребенка на прогулку в вышеуказанное время с родственниками или знакомыми, полицейские советуют оформить нотариально заверенную доверенность, которую обязательно нужно носить с собой.

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