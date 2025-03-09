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Сколько выплатят пенсионерам в 2025 году

— Сегодня, 10:37
Изображение для новости: Сколько выплатят пенсионерам в 2025 году

Фото Н.Луговской/alau.kz

В Министерстве труда и социальной защиты населения проинформировали о пенсионных выплатах в 2025 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, в 2025 году на выплату пенсий для 2,5 миллиона пенсионеров из республиканского бюджета предусмотрено 4 231,3 миллиарда тенге, из которых 2 867,7 миллиарда тенге предназначены на выплату солидарной пенсии, а 1 363,6 миллиарда тенге – на выплату базовой пенсии.

«Учитывая рост продолжительности жизни населения, численность пенсионеров постепенно увеличивается. Для обеспечения адекватного уровня пенсионных выплат ежегодно осуществляется их повышение с опережением уровня инфляции на 2 процента», — говорится в ответе ведомства на запрос редакции Tengrinews.kz.

Как напомнили в министерстве, в рамках поручения Главы государства, озвученного в Послании 1 сентября 2022 года, проводится поэтапное увеличение минимального и максимального размеров базовой пенсии: минимальный размер повышается с 54 процентов до 70 процентов от величины прожиточного минимума, а максимальный – со 100 процентов до 120 процентов.

«Таким образом, в 2025 году размер базовой пенсии составит от 70 процентов до 110 процентов от величины прожиточного минимума. Для лиц, являющихся участниками накопительной пенсионной системы, выплачивается накопительная пенсия из Единого накопительного пенсионного фонда, средний размер которой составляет порядка 35 тысяч тенге», — сообщили в ведомстве.



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