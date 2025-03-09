Сообщается, в 2025 году на выплату пенсий для 2,5 миллиона пенсионеров из республиканского бюджета предусмотрено 4 231,3 миллиарда тенге, из которых 2 867,7 миллиарда тенге предназначены на выплату солидарной пенсии, а 1 363,6 миллиарда тенге – на выплату базовой пенсии.

«Учитывая рост продолжительности жизни населения, численность пенсионеров постепенно увеличивается. Для обеспечения адекватного уровня пенсионных выплат ежегодно осуществляется их повышение с опережением уровня инфляции на 2 процента», — говорится в ответе ведомства на запрос редакции Tengrinews.kz.

Как напомнили в министерстве, в рамках поручения Главы государства, озвученного в Послании 1 сентября 2022 года, проводится поэтапное увеличение минимального и максимального размеров базовой пенсии: минимальный размер повышается с 54 процентов до 70 процентов от величины прожиточного минимума, а максимальный – со 100 процентов до 120 процентов.