«Учитывая рост продолжительности жизни населения, численность пенсионеров постепенно увеличивается. Для обеспечения адекватного уровня пенсионных выплат ежегодно осуществляется их повышение с опережением уровня инфляции на 2 процента», — говорится в ответе ведомства на запрос редакции Tengrinews.kz.
Как напомнили в министерстве, в рамках поручения Главы государства, озвученного в Послании 1 сентября 2022 года, проводится поэтапное увеличение минимального и максимального размеров базовой пенсии: минимальный размер повышается с 54 процентов до 70 процентов от величины прожиточного минимума, а максимальный – со 100 процентов до 120 процентов.
«Таким образом, в 2025 году размер базовой пенсии составит от 70 процентов до 110 процентов от величины прожиточного минимума. Для лиц, являющихся участниками накопительной пенсионной системы, выплачивается накопительная пенсия из Единого накопительного пенсионного фонда, средний размер которой составляет порядка 35 тысяч тенге», — сообщили в ведомстве.