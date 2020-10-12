Сколько заболевших коронавирусом в Костанайской области на 12 октября

В Костанайской области зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией
Заболели COVID-19 жители Костанайского района 2 человека, по 1 заболевшему в областном центре и Мендыкаринском районе. Из 4 случаев два завозных.
Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 11 октября в области выявлено 3519 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2935.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области