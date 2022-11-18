Сколько заявок подали костанайцы на участие в молодёжной жилпрограмме

В этом году в Костанае в пилотном режиме реализуется жилищная программа «Жас шанырак» для молодых людей до 35 лет с востребованными профессиями.

Прием заявлений на нее длился лишь четыре дня. За это время подать заявки на участие смогли 285 человек, после заседала специальная комиссия, которая отобрала только 47 претендентов, подходящих по всем критериям. Их списки были переданы в «Отбасы банк».

«Среди них получается 22 работника сферы образования, 15 — здравоохранения, 3 -культуры, 2-спорта, и 5 специалисты коммунальных сфер. Все являются работниками государственных предприятий, государственных учреждений. Когда подтвердят свою платежеспособность, и пройдут квалификацию претенденты могут сами выбрать жилье. На вторичном, так и новое жилье»,- рассказал руководитель отдела жилищных отношений Сактаган Мустафин.

Согласно условиям программы «Жас шанырак», участники должны внести первоначальный взнос в размере не менее 10% от суммы займа. Процентная ставка по кредиту составит 5% годовых. Максимальная сумма, которую предоставляет «Отбасы банк» участникам программы – 15 млн тенге. Если стоимость жилья превосходит эту сумму, то он может оплатить разницу из собственных средств. Максимальный срок предоставления займа 19 лет.

«По условиям программы им предоставляется до 60 дней своего жилья. У кого как получится. Мы планируем, что и на следующий год эту работу продолжим. Востребованность в этой программе имеется. Применялась бальная система, считался стаж, общий стаж на предприятии, считались семейно-брачные отношения сколько лет в браке, наличие детей. Все это суммировалось. Кто набрал больше баллов проходил»,- говорит Сактаган Мустафин.

Как рассказал Сактаган Мустафин несколько человек попали в резерв, в случае если кто-то из прошедших претендентов не пройдет по условиям платежеспособности в банке, то из этого резерва комиссия выберет другого.

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