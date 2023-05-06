Сколько заключенных сбежало из колоний в Казахстане

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД сообщили, сколько заключенных совершило побег из тюрем Казахстана за последние годы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в КУИС сообщили, что в период с 2017-го по март 2023 года из учреждений уголовно-исполнительной системы совершено 23 побега (12 из них было совершено в учреждениях минимальной безопасности. — Прим.). Все сбежавшие лица были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение первых суток и возвращены в места лишения свободы.

По каждому случаю побега проводили расследование. Специалисты установили, что побег из мест лишения свободы стал возможен вследствие недостаточной технической укрепленности зданий и охранных сооружений. Сейчас по этому поводу КУИС проводит «противопобеговые» работы.

В пресс-службе ведомства заверили, что до конца 2023 года в учреждениях будут завершены монтажные работы по введению сплошного видеонаблюдения, что позволит значительно повысить качество надзора и контроля за спецконтингентом.

Кроме того, в пресс-службе Генеральной прокуратуры озвучили количество заключенных, отбывающих наказание в Казахстане. По состоянию на 10 апреля текущего года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 34 702 лица, из них 6 567 — в следственных изоляторах и 28 135 лиц — в исправительных учреждениях.

Следует отметить, что согласно статье 426 Уголовного кодекса побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

«То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет«, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, к лицам, отбывающим наказание в учреждении минимальной безопасности (колония-поселение) применяется статья 427 Уголовного кодекса «Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы».

«Лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу,освобождается от уголовной ответственностиза побег, если оно не совершило иного нового уголовного правонарушения и если побег не был сопряжен с действиями, предусмотренными пунктами два и три части второй настоящей статьи», — говорится в сообщении.

Уклонение лица, осужденного за уголовные правонарушения против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также осужденных лиц, признанных нуждающимися в лечении от психических, поведенческих расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных веществ, от применения к ним принудительных мер медицинского характера наказывается лишением свободы на срок до 1 года.

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