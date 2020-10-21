Сколько заплатят партии за участие в выборах в Мажилис

Сколько заплатят партии за участие в выборах депутатов Мажилиса, рассказали в Центральной избирательной комиссии, передает Tengrinews.kz.
«Политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят из средств политической партии на счет ЦИК избирательный взнос в 15-кратном размере от установленной законодательством минимальной заработной платы (42 500 тенге в 2020 году. — Прим.) за каждое лицо, включенное в партийный список», — рассказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров.
«По результатам выборов 2016 года три партии набрали более 7 процентов, это политическая партия Nur Otan, ДПК «Ак жол» и КНПК. Эти три партии освобождаются от уплаты взноса.
Сам взнос будет равен 637 500 тенге за каждое лицо, включаемое в партийный список«, — добавил Петров.
Ранее сообщалось, что Президент назначил выборы в Мажилис на 10 января 2021 года. В этот же день должны состояться выборы в маслихаты.
Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области