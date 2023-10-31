Сколько зарабатывали погибшие шахтеры в Караганде

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова сообщила размеры зарплат погибших горняков на шахте Костенко, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Мы посмотрели данные об их заработке по Цифровой карте семьи. От 300 тысяч до 1,6 миллиона тенге, так как среди них есть молодые работники, те, кто только устроился туда. Поэтому такая разница в оплате труда. В зависимости от квалификации и функционала, который они выполняли», — сказала Дуйсенова на брифинге правительства.