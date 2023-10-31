Сколько зарабатывали погибшие шахтеры в Караганде

Фото: МЧС РК
Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова сообщила размеры зарплат погибших горняков на шахте Костенко, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Мы посмотрели данные об их заработке по Цифровой карте семьи. От 300 тысяч до 1,6 миллиона тенге, так как среди них есть молодые работники, те, кто только устроился туда. Поэтому такая разница в оплате труда. В зависимости от квалификации и функционала, который они выполняли», — сказала Дуйсенова на брифинге правительства.
Вопрос повышения зарплат шахтеров рассматривается ежегодно, сообщила Тамара Дуйсенова.
«У них в коллективном договоре предусмотрены соответствующие доплаты по выполнению их объемов работ. В прежние годы — на уровне инфляции, потом рассматривали с точки зрения объемов производства», — отметила зампремьера.
Напомним, 28 октября в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко. Погибли 46 горняков.