Сколько зарегистрировали заражённых COVID-19 в Костанайской области, сообщили в оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

1 марта в Костанайской области зарегистрировано 62 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,50%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 36, по 6 в г.Рудный и Аулиекольском районе, 5 в Денисовском районе, 4 в Костанайском районе, 3 в Житикаринском районе, по 1 в Алтынсаринском и Мендыкаринском районах.

41 обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 17 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 01 марта 2021г зарегистрировано 12436 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 10976

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