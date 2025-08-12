В этом году по плану в Костанае ввести в эксплуатацию 333 тысячи квадратных метров жилья. В основном, это частная застройка. Что касается домов за счет бюджета, то таких на сегодня построено два в микрорайоне Береке общей площадью больше 8000 квадратов, совсем скоро в этом же районе, к ним прибавятся еще три дома.
Также, для очередников местными подрядчиками строятся еще 10 многоэтажек в микрорайоне «Кунай», но туда заселят людей уже в следующем году.
«С августа по декабрь текущего года прогнозируется ввод объектов жилищного строительства общей площадью ориентировочно 87 498 м2 за счет коммерческих средств — 65 417 м2. Планируется ввести многоквартирные дома в микрорайоне Береке дом 19, в микрорайоне «Жана кала» дом 15, на улице Гашека 9, на улице Курганская 2, на улице Тауелсиздик 42″,- сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.
