Сколько жителей Костанайской области получили 42500 тенге

42 500 уже начали выплачивать в Казахстане людям, оставшимся без работы. Это наемные работники, которых отправили в отпуск без сохранения заработной платы — за них заявления подают работодатели.

Индивидуальные предприниматели, которые остались без доходов, мамы в декрете до года и студенты, которые работали и тоже в связи с карантином остались без нее.

«Работающие граждане, потерявшие доход в июле в связи с продлением карантина получат единовременную выплату в размере 42500, за один месяц. Только по правилам на этот раз будут выплаты и только на случай потери доходов», — сообщил руководитель отдела управления координации занятости и соцпрограмм области Данияр Ералин.

Заявления на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле начали принимать с 19 июля. Уже сейчас, по официальным данным, поступило 1,5 млн заявлений от граждан. 1 миллион 200 тысяч казахстанцев уже получили одобрение на получение выплаты. В Костанайской области заявления подали примерно 7 тыс. человек. 300 человек деньги уже получили. Напомним, что во время объявленного периода ЧП 164 тыс. жителей Костанайской области получили примерно 11 млрд тенге , 4 тысячам костанайцев было отказано.

«Заявления будут принимать через портал до 1 сентября, через сайт. Заявку можно оформить на портале 42500.enbek.kz или Telegram-бот электронного правительства eGov. через 18 телеграмм-ботов. Кроме того, есть возможность подать через банки второго уровня, есть у Каспия, народного. Срок рассмотрения -5 рабочих дней», — отметил Ералин.

В управлении координации занятости и соцпрограмм также подчеркнули, что если работодатель отказывается подавать на вас заявку на «42500», в соцсетях уже появляются и такие комментарии, то люди должны обратиться в инспекцию труда. Также если человеку пришел отказ в назначении выплаты, то ему, в случае несогласия, следует обратиться в центры и отделы занятости, оперативные штабы по месту жительства для того, чтобы подать заявление на пересмотр решения.

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