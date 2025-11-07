Под влиянием циклона в регионе ожидается неустойчивая погода с осадками и сложной дорожной обстановкой. Синоптики предупреждают о тумане, гололёде и порывистом ветре, местами — о низовой метели.

