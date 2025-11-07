USD 526.79 EUR 606.34 RUB 6.51

Скользкие улицы и порывистый ветер: Костанай во власти циклона

— Сегодня, 16:51
зима

Под влиянием циклона в регионе ожидается неустойчивая погода с осадками и сложной дорожной обстановкой. Синоптики предупреждают о тумане, гололёде и порывистом ветре, местами — о низовой метели.

По области

  • Осадки: дождь и снег, местами — низовая метель.
  • Туман: на западе, севере и востоке области.
  • Ветер: юго-западный ночью 15–20 м/с, днём 9–14 м/с, а на севере, востоке и юге — до 15–20 м/с.
  • Температура: ночью −2…+3 °C, днём +1…+6 °C.

г. Костанай

  • Погода: облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег), низовая метель, гололёд.
  • Ветер: юго-западный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с.
  • Температура: ночью −2…0 °C, днём +4…+6 °C.


