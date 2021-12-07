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Скончалась в больнице пострадавшая в пожаре жительница Костаная

tj.sputniknews.ru

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Трагедия произошла 24 ноября в Костанае. Горел 6-квартирный кирпичный жилой дом.

Происшествие случилось по улице Путейная. В городскую больницу Костаная была госпитализирована хозяйка квартиры 1977 года рождения с термическими ожогами III степени 88-90% туловища, головы, верхних шейных конечностей и дыхательных путей. 7-летняя дочь пострадавшей скончалась в карете скорой помощи. 

«30 ноября женщина, пострадавшая в пожаре, умерла в реанимации», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

 

 

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