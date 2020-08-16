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Скончался Айсултан Назарбаев

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Скончался Айсултан Назарбаев. Об этом  передает Tengrinews.kz.

По данным издания, Айсултан Назарбаев скончался в ночь на 16 августа в Лондоне.

«Причина смерти выясняется. Предварительно — остановка сердца. Другие подробности пока неизвестны», — говорится в публикации.

Редакция Tengrinews.kz выражает соболезнования родным и близким Айсултана Назарбаева.

Айсултан Назарбаев окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте (2009—2010) и магистратуру университета КИМЭП по специальности «бизнес-администрирование».

Служил в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Казахстана. Занимался футболом, выступал за несколько казахстанских и зарубежных клубов, в том числе за юношескую команду «Портсмута».

Был вице-президентом Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.

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