Скончался Айсултан Назарбаев. Об этом передает Tengrinews.kz.
По данным издания, Айсултан Назарбаев скончался в ночь на 16 августа в Лондоне.
«Причина смерти выясняется. Предварительно — остановка сердца. Другие подробности пока неизвестны», — говорится в публикации.
Редакция Tengrinews.kz выражает соболезнования родным и близким Айсултана Назарбаева.
Айсултан Назарбаев окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте (2009—2010) и магистратуру университета КИМЭП по специальности «бизнес-администрирование».
Служил в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Казахстана. Занимался футболом, выступал за несколько казахстанских и зарубежных клубов, в том числе за юношескую команду «Портсмута».
Был вице-президентом Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.
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