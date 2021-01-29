Скончался актер Василий Лановой

В возрасте 87 лет умер актер Василий Лановой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс». Новость о смерти супруга также подтвердила жена артиста Ирина Купченко.

2 января Лановой был госпитализирован с коронавирусом. В ночь на 28 января актера перевели в реанимацию из-за осложнений.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда. Он известен по фильмам «Алые паруса», «Анна Каренина», «Война и мир», «Дни Турбиных», «Коллеги», «Офицеры», «Павел Корчагин», «Семнадцать мгновений весны», «Солярис» и другим.

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