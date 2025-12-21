На 89-м году жизни ушёл из жизни легендарный казахстанский актер и режиссёр Асанали Ашимов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации РК, передает nur.kz

В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным, близким и всему казахстанскому народу в связи с кончиной народного артиста, одного из ярчайших представителей казахского и мирового театра и кино.

В министерстве подчеркнули, что Асанали Ашимович внёс огромный вклад в развитие национальной духовной культуры и во многом сформировал профессиональную школу казахстанского театрального и киноискусства. Его актерские работы, режиссёрские проекты и педагогическая деятельность занимают особое место в истории отечественного искусства. Творческое наследие мастера и его жизненный путь, как отметили в ведомстве, навсегда останутся в памяти народа.

Асанали Ашимович Ашимов – советский и казахстанский актер, театральный и кинорежиссёр, сценарист, педагог.

Он родился 8 мая 1937 года в селе Жайылма Сарысуского района Южно-Казахстанской области Казахской ССР. В 1961 году окончил театральный факультет при Казахской государственной консерватории имени Курмангазы в Алматы.

С 1961 по 1963 год работал на киностудии «Казахфильм».

С 1963 года был актёром и режиссёром Казахского драматического театра имени М. Ауэзова в Алматы, а в 1987–1988 годах занимал должность художественного руководителя театра.

Много лет преподавал в Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова, передавая опыт молодому поколению артистов.

В 2017 году стало известно, что Асанали Ашимов принял решение завершить работу на театральной сцене.

Широкую известность он получил благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Кыз-Жибек», «Конец атамана», «Транссибирский экспресс», «Маньчжурский вариант», «Чокан Валиханов» и других кинокартинах, ставших классикой казахстанского кино.

