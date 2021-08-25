Скончался глава департамента погранслужбы по Костанайской области

В КНБ принесли соболезнования семье погибшего. Об этом сообщается на сайте Погранслужбы КНБ РК.



«Руководство Комитета национальной безопасности и Пограничной службы, а также Республиканское общественное объединение «Застава тарландары» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью начальника Департамента Пограничной службы по Костанайской области полковника Жумахметова Армана Ораковича»,-сообщается на сайте.

Полковник Арман Жумахметов, окончив в 1995 году Военный институт КНБ РК, проходил службу от заместителя начальника пограничной заставы до начальника департамента Пограничной службы по Костанайской области.

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