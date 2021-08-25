USD 424.63
EUR 498.13
RUB 5.74
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Скончался глава департамента погранслужбы по Костанайской области

Скончался глава департамента погранслужбы по Костанайской области

Vinkmag ad

В КНБ принесли соболезнования семье погибшего. Об этом сообщается на сайте Погранслужбы КНБ РК.

«Руководство Комитета национальной безопасности и Пограничной службы, а также Республиканское общественное объединение «Застава тарландары» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью начальника Департамента Пограничной службы по Костанайской области полковника Жумахметова Армана Ораковича»,-сообщается на сайте.

Полковник Арман Жумахметов, окончив в 1995 году Военный институт КНБ РК, проходил службу от заместителя начальника пограничной заставы до начальника департамента Пограничной службы по Костанайской области.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Как получить жилье из государственного жилищного фонда
Следующая новость

Ослабят карантин в Казахстане