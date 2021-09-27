Скончался экс-аким Рудного Николай Денинг

Скончался Николай Яковлевич Денинг, работавший акимом Келлеровского района Кокчетавской области, первым заместителем акима Северо-Казахстанской области, акимом городов Степногорск и Рудный.

Некролог размещен в инстаграм-аккаунте акимата Рудного.

Ему было 70 лет.

В апреле 2004 года он был назначен на должность акима Рудного и проработал здесь до июня 2011 года.Был награжден орденами «Құрмет» и «Барыс».

Николай Денинг руководил Рудным семь лет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.