Скончался модельер Вячеслав Зайцев

Модельер Вячеслав Зайцев умер в больнице, сообщает Mash . По данным телеграм-канала, он скончался сегодня в Подмосковье.

В щёлковскую больницу модельера доставили с кровотечением в желудке. В этом же районе находится его дача. Была проведена компьютерная томография, после чего Зайцева отправили в реанимацию. Он скончался около 18:00.

Вячеслав Зайцев — заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), народный художник РФ (2006). Член Союза художников СССР (1976). Почётный работник текстильной и лёгкой промышленности (2002). Академик Российской академии художеств (2007). Лайф писал, что на протяжении пяти лет кутюрье почти не выходил из своего трёхэтажного особняка в Подмосковье. В 2016-м ему диагностировали тяжёлое неврологическое заболевание, тогда же начались проблемы с суставами.