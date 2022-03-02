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Скончался ребёнок, которому фонд «Қазақстан халқына» хотел купить самое дорогое лекарство

gkb11.medgis.ru

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Общественный фонд «Қазақстан халқына» будет работать в 4 направлениях по оказанию поддержки: это здравоохранение, образование, спорт и культура, а также помощь пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

С начала основания Фонда «Қазақстан халқына», а это чуть больше месяца, уже было подано больше 30 тыс. заявлений. Из них 70% не соответствуют основным задачам Фонда. Они связаны с приобретением жилья и погашением кредитов. Оставшиеся заявки, в принципе, соответствуют уставным задачам, но и они должны пройти жёсткий фильтр.

«Поскольку даже в тех случаях, когда вроде бы явно человеку нужна помощь, нет никаких документов. Нам нужно будет выстраивать работу с благотворительными организациями, чтобы, как мы изначально предполагали, при их поддержке могли получать подтверждение всем фактам, которые изложены в заявлении. Во в этот начальный организационный период, когда «не по теме» очень большой вал идёт обращений, отрывает от работы, отвлекает внимание очень ограниченного штата персонала, но мы с этим справимся», — отметил председатель ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

Болат Жамишев рассказал и о первых проектах фонда — это тиражирование опыта вовлечения детей, больных ДЦП, к посильным для них занятиям физической культурой и покупка самого дорогостоящего лекарства для детей, больных спинально-мышечной атрофией. Сегодня в Казахстане насчитывается около 40 тыс. пациентов с орфанными заболеваниями и 27 тыс. — это пациенты детского возраста. Первые одобренные заявки связанны именно с ними.

«Я хочу выразить соболезнования семье Шарбат. Мы приняли решение о покупке самого дорогостоящего препарата в мире для её лечения, но вчера ребёнок скончался. Болезнь очень тяжёлая, связана с генетическими отклонениями в организме. по орфанными заболеваниями мы с Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами мы должны разделить свои полномочия по лекарственному обеспечению больных орфанными заболеваниями. Это нужно для того, чтобы родители больных детей и врачи знали: кто за что отвечает», — сказал Жамишев.

Кроме того, Попечительский совет принял решение об выделить средства семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, национальной безопасности, рядовых казахстанцев, оказавшихся случайными жертвами январских событий. Ещё в Фонде отрабатывают вопросы оказания адресной социальной помощи наиболее нуждающимся. Напомним, что казахстанцы могут подать заявку на сайте Общественного фонда «Қазақстан халқына» онлайн.

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