Скопление 250 фур на трассах в Костанайской области объяснили в акимате — видео

На территории Костанайской области из-за погодных условий наблюдается скопление порядка 200-250 автотранспортных большегрузных средств.

На автодороге «Костанай-Карабутак» скопилось более 120 фур и 2 пассажирских автобуса. Местными исполнительными органами района Беимбета Майлина и города Лисаковска организованно бесплатное горячие питание порядка 200 человек, подвоз питьевой воды. На месте находятся сотрудники департамента полиции области, ДЧС, и местных исполнительных органов.

Кроме того, пассажиры автобусов на данный момент они размещены в кафе.

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«В регионе заключены меморандумы с предприятиями и организациями на временное размещение населения, поставку вещевого имущества, продуктов питания и воды, организацию горячего питания, предоставление транспорта и др. Также со вчерашнего дня работают пункты обогрева. По области подготовлены 257 пунктов обогрева»,- сообщили в акимате.

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