Скопление автотранспорта на границе с РФ прокомментировали в КНБ РК





На пункте пропуска «Косак» в Павлодарской области, расположенном на казахстанско-российской границе, наблюдается скопление грузового транспорта. Об этом сообщили в профильных службах.

Причиной стал сезон перевозки овощей и фруктов

Увеличение числа грузовиков связано с сезонным ростом объёмов перевозки плодоовощной продукции. Из-за возросшего потока транспорта на границе образовались очереди.

Для сокращения времени ожидания пункт пропуска переведён на усиленный режим работы. Также организовано взаимодействие с местными исполнительными органами для оперативного решения возникающих вопросов.

Водителям напомнили об альтернативных маршрутах

Власти рекомендуют перевозчикам учитывать текущую ситуацию и при необходимости использовать другие международные пункты пропуска.

В Павлодарской области также работают пункты пропуска «Шарбакты» и «Урлютобе». В Северо-Казахстанской области пересечь границу можно через пункты «Жана Жол», «Каракога» и «Кызыл Жар».

Электронная очередь помогает планировать поездки

Перевозчикам напоминают о возможности воспользоваться системой электронной очереди. С её помощью можно заранее проверить наличие свободных мест на выбранную дату и спланировать пересечение границы.

По данным ведомства, средняя пропускная способность пункта пропуска «Косак» на выезд составляет около 200–220 грузовых автомобилей в сутки.

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