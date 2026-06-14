Скопление автотранспорта на границе с РФ прокомментировали в КНБ РК

На пункте пропуска «Косак» в Павлодарской области, расположенном на казахстанско-российской границе, наблюдается скопление грузового транспорта. Об этом сообщили в профильных службах.
Причиной стал сезон перевозки овощей и фруктов
Увеличение числа грузовиков связано с сезонным ростом объёмов перевозки плодоовощной продукции. Из-за возросшего потока транспорта на границе образовались очереди.
Для сокращения времени ожидания пункт пропуска переведён на усиленный режим работы. Также организовано взаимодействие с местными исполнительными органами для оперативного решения возникающих вопросов.
Водителям напомнили об альтернативных маршрутах
Власти рекомендуют перевозчикам учитывать текущую ситуацию и при необходимости использовать другие международные пункты пропуска.
В Павлодарской области также работают пункты пропуска «Шарбакты» и «Урлютобе». В Северо-Казахстанской области пересечь границу можно через пункты «Жана Жол», «Каракога» и «Кызыл Жар».
Электронная очередь помогает планировать поездки
Перевозчикам напоминают о возможности воспользоваться системой электронной очереди. С её помощью можно заранее проверить наличие свободных мест на выбранную дату и спланировать пересечение границы.
По данным ведомства, средняя пропускная способность пункта пропуска «Косак» на выезд составляет около 200–220 грузовых автомобилей в сутки.
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