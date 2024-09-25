К некоторым пациентам в Казахстане неотложка может перестать приезжать вечером и ночью, следует из проекта поправок в правила оказания скорой помощи, передает informburo.kz
Соответствующий проект приказа, подготовленный Министерством здравоохранения, накануне опубликовали для обсуждения. Оно продлится до 8 октября.
Согласно поправкам при поступлении вызовов 4-й категории срочности, то есть при состояниях, не угрожающих непосредственно или потенциально жизни и здоровью пациента, скорая будет приезжать с 8.00 до 18.00 по будням и до полудня в субботу.
В сравнительной таблице к документу поясняется, что содержать круглосуточные бригады стало нерентабельно из-за недостаточного финансирования. Это приводит к возникновению кредиторской задолженности, отметили чиновники.
«Текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения скорой медицинской помощи при организации ПМСП», – говорится в сравнительной таблице.