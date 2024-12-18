«Проект приказа выставляется на «Открытые НПА» для того, чтобы собрать мнения и предложения. Мы их собрали, обсудили вместе с коллегами. Какие-то предложения получились очень приемлемые, толковые, мы их учли. Приказ вступает в силу 1 апреля 2025 года. То есть нашим регионам дается время на то, чтобы провести подготовительную работу. Сейчас во многих регионах приобретаются машины скорой помощи, укомплектовываются бригады — все делается в рамках подготовки реализации проекта. Никакого ущерба для казахстанцев реализация проекта не принесет», — заверил Нурлыбаев.