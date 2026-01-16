С 16 января на платных автодорогах Костанайской области начали работать комплексы «Зерек-2». Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

С 00:00 часов 16 января 2026 года на платных автодорогах KAZ19 «Костанай – Денисовка» и KAZ03 «Костанай – граница Российской Федерации» в Костанайская область начали функционировать автоматические комплексы фиксации нарушений скоростного режима «Зерек-2». Оборудование установлено на арочных конструкциях КазАвтоЖол .

Комплексы предназначены для автоматической фиксации превышения установленной скорости движения транспортных средств. Контроль осуществляется в строгом соответствии с требованиями Правил дорожного движения Республики Казахстан.

Арки с комплексами «Зерек-2» размещены на следующих участках:

в районе жилого массива «Кунай» — 545 км ;

; вблизи населённых пунктов района Б. Майлина: п. Юбилейный — 501 км , п. Тобыл — 457 км ;

вблизи села Денисовка — 385 км ;

; в направлении Карабалыкского района: __PH_BLOCK_1__

Все зафиксированные в автоматическом режиме административные правонарушения будут направляться в информационную систему «Единый реестр административных правонарушений».

Полиция Костанайской области призывает водителей соблюдать требования ПДД и установленный скоростной режим, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и административных штрафов.

