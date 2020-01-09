Скотокрадство с проникновением в помещение отнесено к тяжкой категории преступлений

В МВД РК разъяснили внесение статей в уголовный кодекс страны. Принимая во внимание, что скотоводство является доминирующей формой хозяйства казахстанского населения и при посягательстве на нее вызывает особый общественный резонанс, поправки, связанные с совершенствованием норм, охраняющих право собственности граждан, явились крайне востребованными, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Имеются факты, когда отдельными преступниками совершено по 56 фактов. Это в Алматы, 65 в Алматинской области и 112 фактов краж скота в Восточно-Казахстанской области.

«В Уголовный кодекс внесена новая статья, устанавливающая и усиливающая ответственность за скотокрадство, также за хищение сопряженное с проникновением. Как по скотокрадству, так и по краже, грабежу и разбою, квалифицирующее обстоятельство «с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство» отнесено к тяжкой категории преступлений, исключающих возможность примирения», — сообщили в пресс-службе.

Теперь хищение с проникновением предусматривает следующие санкции:

Кража – от 2 до 7 лет с конфискацией;

Скотокрадство и грабеж — от 5 до 10 лет с конфискацией;

Разбой – от 7 до 12 лет с конфискацией.