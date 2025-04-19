У казахстанцев остается лишь 0,3% свободных денег после трат на основные нужды, передает LS.

По последним данным Бюро нацстатистики, за IV квартал 2024 года процент доходов населения, потраченный на потребление, достиг 99,7% в городской местности, 96% – в сельской.

Данный параметр рос на протяжении последних 10 лет, но и в 2015 году ситуация выглядела немногим лучше – тогда жители городов тратили 98,1% от своих доходов на повседневные нужды. А вот на селе свободных денег оставалось больше – 11,4% после использования на потребление 88,6% от выручки.

Следующие два года показатель в городах рос медленно: 2016 год – 98,2%, 2017 год – 98,3%. А в сельской местности 2016 год – 88,6%, 2017 год – 89,7%.

После чего уровень доходов, использованных на потребление, начал расти быстрее и в 2019 году перевалил в городах за отметку 99%, а в селах – за 92%.

Что касается средней суммы, которая уходит на повседневные нужды у казахстанцев, то она росла вместе с повышением цен в стране – с 40,6 тыс. тенге на человека в месяц в 2015 году до 103,1 тыс. тенге в IV квартале 2024 года.

Неизвестные с помощью искусственного интеллекта подставили В соцсетях распространяют видео интервью акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, которое оказалось фейковым, сообщает Zakon.kz....

Детскую SIM-карту с защитой от опасного контента запускают в Казахстане Пилотный проект по защите детей в цифровом пространстве стартовал в в Алматы, где запущена специальная...