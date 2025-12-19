Опасное содержимое — скрытая угроза
Правоохранительные органы напоминают: любые просьбы незнакомых людей перенести или доставить сумку, пакет или посылку могут быть связаны с преступной деятельностью.
Внутри таких вещей могут находиться:
- оружие;
- наркотические средства;
- боеприпасы;
- похищенные деньги;
- иные запрещённые предметы.
«Я не знал, что внутри» — не оправдание
Полиция подчёркивает: фраза «я просто передал, не знал, что внутри» не освобождает от ответственности.
В случае, если через вас передавались запрещённые предметы, вы можете быть привлечены к ответственности как соучастник преступления .
Как действовать гражданам
Граждан призывают:
- не соглашаться переносить или доставлять сумки и посылки от незнакомых людей;
- с осторожностью относиться к любым подозрительным просьбам;
- решительно отказываться от передачи чужих вещей.
Если вам угрожают, оказывают давление или настойчиво требуют выполнить подобную просьбу, правоохранительные органы рекомендуют незамедлительно сообщить в полицию по номеру «102».
