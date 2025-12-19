USD 517.66 EUR 606.49 RUB 6.44

Скрытая угроза: полиция предупреждает казахстанцев

Опасное содержимое — скрытая угроза

Правоохранительные органы напоминают: любые просьбы незнакомых людей перенести или доставить сумку, пакет или посылку могут быть связаны с преступной деятельностью.

Внутри таких вещей могут находиться:

  • оружие;
  • наркотические средства;
  • боеприпасы;
  • похищенные деньги;
  • иные запрещённые предметы.

«Я не знал, что внутри» — не оправдание

Полиция подчёркивает: фраза «я просто передал, не знал, что внутри» не освобождает от ответственности.

В случае, если через вас передавались запрещённые предметы, вы можете быть привлечены к ответственности как соучастник преступления .

Как действовать гражданам

Граждан призывают:

  • не соглашаться переносить или доставлять сумки и посылки от незнакомых людей;
  • с осторожностью относиться к любым подозрительным просьбам;
  • решительно отказываться от передачи чужих вещей.

Если вам угрожают, оказывают давление или настойчиво требуют выполнить подобную просьбу, правоохранительные органы рекомендуют незамедлительно сообщить в полицию по номеру «102».



