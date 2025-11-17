Скрытые патрули в Костанае: комментарий полиции

— Сегодня, 09:36
В Департаменте полиции Костанайской области прокомментировали распространяющуюся информацию о якобы работе скрытых патрулей.

По данным пресс-службы, на территории региона в штатном режиме продолжают нести службу подразделения патрульной полиции — батальон и рота. При этом в ведомстве уточнили, что дополнительные сведения по данному вопросу представители управления административной полиции не предоставляют.

Таким образом, информация о работе «скрытых патрулей» официально не подтверждена.



