Солидол и снег вместо номеров

В Астане в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подложные номера» на посту Куйгенжар полицейские остановили 30-летнего водителя грузового автомобиля Howo. Как сообщает Polisia.kz, мужчина умышленно пытался скрыть государственные регистрационные номерные знаки, чтобы избежать фиксации нарушений и уплаты штрафов.

Как пытался скрыть номерные знаки

По данным полиции, передний номерной знак водитель покрыл технической смазкой — солидолом, а задний преднамеренно не очистил от снега, сделав его нечитаемым. Водителя привлекли к ответственности за управление транспортным средством с применением материалов, препятствующих идентификации номерных знаков либо позволяющих их скрыть.

Решение суда

Решением суда мужчина арестован. Также его лишили права управления транспортными средствами сроком на один год. Грузовик водворён на коммунальную стоянку.

Итоги ОПМ в столице

В полиции отметили, что с начала проведения ОПМ в Астане выявлено 726 нарушений. Среди них — 176 фактов управления транспортом с нечитаемыми либо не соответствующими требованиям номерными знаками, 41 случай езды без номеров, 5 фактов использования подложных номеров, а также 7 фактов применения материалов, препятствующих идентификации.

Позиция полиции

Правоохранители напомнили, что любые попытки скрыть, изменить или сделать нечитаемыми номерные знаки являются грубым нарушением законодательства и влекут ответственность.

