Скрывался в Москве. Задержан костанаец, находящийся в розыске

Костанайские полицейские провели совместную операцию с московскими коллегами по поиску преступника.

Сотрудники полиции Костанайской области были командированы в Москву, для розыска сбежавшего от уголовного наказания преступника.

Мужчина скрывался три месяца, после того, как совершил несколько преступлений против личности и кражи чужого имущества на территории региона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий костанайские полицейские совместно с российскими коллегами задержали беглеца, который в настоящее время находится в СИЗО Москвы. Ведется подготовка документов по экстрадиции в Казахстан.

Полицейскими Костанайской области только за прошлый год было найдено 100 находящихся в розыске лиц. Почти половина из них пыталась скрыться на территории соседнего государства.

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