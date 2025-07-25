Полицейские начали разъяснительную работу по изменениям в законодательстве, предусматривающим запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, затрудняющих распознавание лица, сообщает Polisia.kz.

Новая норма вступила в силу 12 июля.

«Главная цель законодательных поправок — обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания», — поясняют полицейские.

Участковые инспекторы информируют, что запрет касается одежды, полностью закрывающей лицо и препятствующей установлению личности, например, масок и никабов. При этом такие элементы религиозной одежды, как хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие, не закрывающие лицо, под действие нормы не подпадают.

Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением требований закона, служебными обязанностями, деятельностью в сфере гражданской защиты, а также на участников спортивных и культурно-массовых мероприятий.

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