Скутериста сбили в Костанае

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В Костанае по факту ДТП с участием скутера полиция начала досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Вечером 4 июля по ул.В.Интернационалистов 55-летний водитель автомобиля Hyundai при заезде во двор, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении водителю скутера.
В результате ДТП, 19-летний скутерист с различными травмами был госпитализирован в больницу.
По факту нарушения ПДД, повлекшее причинение телесных повреждений, проводятся следственные действия. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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