Скутериста сбили в Костанае

27 августа в 21:14 часов на пульт 102 поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Абая — Баумана произошло ДТП с участием автомашины марки «Mercedes-Benz» и скутера.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 43-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes-Benz», следуя по проспекту Абая со стороны КЖБИ в сторону центра, на пересечении улиц Абая-Баумана при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с 18-летним водителем скутера, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель скутера с телесными повреждениями был госпитализирован в областную больницу. По факту ДТП собран материал.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.