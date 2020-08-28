Скутериста сбили в Костанае

27 августа в 21:14 часов на пульт 102 поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Абая — Баумана произошло ДТП с участием автомашины марки «Mercedes-Benz» и скутера.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 43-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes-Benz», следуя по проспекту Абая со стороны КЖБИ в сторону центра, на пересечении улиц Абая-Баумана при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с 18-летним водителем скутера, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель скутера с телесными повреждениями был госпитализирован в областную больницу. По факту ДТП собран материал.
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