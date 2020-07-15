Сквозная дорога вместо сквера появится по улице Пушкина

Городской отдел ЖКХ не намерен восстанавливать небольшой сквер по улице Пушкина, который располагался рядом с улицей Бородина. Вместо участка с тротуаром и деревьями к осени появится лишь сквозная дорога. Однако провести благоустройство территории сотрудники жилищно-коммунального хозяйства все же обещают, передает alau.kz

Шесть километров улицы Пушкина осенью превратятся в качественную дорогу. Такие цели ставит перед собой костанайский отдел ЖКХ. Ремонт улицы уже идет полным ходом. Вместе с новым дорожным полотном здесь проложат еще и инженерные коммуникации. Водопровод, теплотрассу и канализацию заменят. Это в свою очередь приведет к неизбежным отключениям воды в близлежащих домах. Но они запланированы только на сентябрь.

«На сегодняшний день работы по устройству водопровода уже завершены. Сейчас ведутся работы по обратной засыпке. Потом после этого будет опрессовка проводиться, хлорирование, заполнение. Эти работы проведут, потом перезапуск будет на новый водопровод – новую ветку водопровода. На этот период будут отключения. Но это ненадолго. По времени, я думаю, займет это максимум неделя. А так 2-3 дня, я думаю, займет время»,- сообщил Нуралы Есергепов, заведующий сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

На Пушкина пропадет небольшая аллея, которая раньше здесь располагалась. Восстанавливать ее обратно не станут. По словам сотрудника ЖКХ, назвать то место полноценным сквером было нельзя. Теперь вместо него появится сквозная дорога шириной 14 метров и тротуары с установленным освещением. Но провести благоустройство территории и высадить новые деревья здесь обещают все равно. Работы по озеленению запланированы на осень. Ориентировочно это будет октябрь. В целом же ремонт городских улиц в Костанае проходит согласно плана, и часть ремонтных работ уже оказались завершены.

«Если взять именно средний ремонт, где мы снимаем верхний слой и восстанавливаем, то процентов 70 мы уже сделали. Это большие участки улицы Карбышева, улица Каирбекова, проспект Назарбаева часть сделали уже. Камшат Доненбаевой, Текстильщиков, Кубеева – эти улицы мы завершили»,- рассказал Нуралы Есергепов.

А вот среди проводимых реконструкций дорог ни один из проектов еще не доведен до конца. Первым завершенным среди них может оказаться улица Чкалова. Там из работ остается проведение теплотрассы. Но называть точные сроки окончания ремонта на этом участке не стали. В целом же работы по реконструкции костанайских дорог предполагают проводить до поздней осени.

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