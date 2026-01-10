Казахстанцы чаще всего становятся жертвами интернет-мошенников, которые рассылают фейковые сообщения и размещают объявления о несуществующих услугах. Об этом сообщает LS со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам при Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

По данным ведомства, по состоянию на декабрь 2025 года в стране зарегистрировано 47 483 правонарушения по статье 190 Уголовного кодекса «Мошенничество». Более половины из них — 28 851 факт — приходится на интернет-мошенничество.

Наиболее распространённым способом обмана остаются поддельные SMS-уведомления и телефонные звонки якобы от банков. Таким образом было совершено 6 812 правонарушений.

Далее следуют публикация объявлений о несуществующих услугах — 5 768 случаев, фишинг через сайты, электронную почту, ссылки и мобильные приложения — 5 420, оформление онлайн-займов без ведома граждан — 5 005, а также мошенничество при онлайн-покупках — 4 868.

Кроме того, казахстанцы продолжают становиться жертвами финансовых пирамид и псевдоинвестиционных проектов. Всего по этой категории зарегистрировано 1 681 правонарушение.

Также в статистике отмечены взломы аккаунтов и доменов (629 случаев), мошенничество с криптовалютами (517), рассылки в социальных сетях и мессенджерах от имени финансовых организаций или с просьбами занять деньги (368), фиктивные лотереи, викторины и конкурсы (143), обман под видом благотворительности (141) и деятельность фейковых онлайн-казино (60).

