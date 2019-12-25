Сладкие подарки и смайлики. В Костанае прошла елка акима города

Сладкие подарки и выступление смайликов. Юных костанайцев продолжают радовать новогодними утренниками. Сегодня прошла елка акима города для детей из социально-незащищенных категорий, сообщает alau.kz

Театрализованное представление, подарки и заряд хорошего настроения сегодня подарили костанайским школьникам. В школе детского творчества прошло представление «Новогодний бум смайликов».

«Ежегодно для детей из социально-незащищенных слоев, для детей отличившихся в учебе проводится елка акима города. Такие елки у нас проводятся в два этапа. Первая елка в 10 утра для детей начального звена, а после для учеников старших классов. Правда, здесь представление дополнено дискотекой. В общем, 400 детей стали гостями на новогоднем шоу»,- рассказала руководитель отдела образования акимата Костаная Айман Ибраева.

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Для всех ребят Новый год — любимый праздник и каждый из них верит, что в преддверии него исполняются все мечты. Вот и пятиклассник Егор сегодня подготовил свое новогоднее желание.

«Я хочу на Новый год квадрокоптер, чтобы он летал и снимал с высоты леса и природу»,- рассказал Егор

В качестве новогодних подарков все дети получили сладкие угощения — кульки и мороженое.

«Дети очень рады этому празднику, взрослые тоже конечно. С новым годом, с наступающим. Спасибо за благотворительные акции, бесплатное питание, отдых в лагере. Я очень рада, что каждый год мы чувствуем тепло от руководителей города и области»,- сказала Ольга Шляйнин.

В благодарность дети тоже приготовили подарок для акима города. Они подарили ему картинку, которую нарисовали сами.

После танцевально-музыкального шоу, дети стали зрителями современного спектакля, где главными героями были смартфон и смайлики.