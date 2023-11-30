Сладкие помощники Деда Мороза

C первым снегом дети и взрослые в предвкушении новогоднего волшебства. Полки магазинов успели заполниться сладкими подарками. Среди большого выбора конфетных наборов выделяются «кулёчки» фабрики «Баян Сулу». Новогодний каталог компании в этом году украсили более 40 позиций с дизайном на любой вкус.

2024 год — год Дракона. А еще год полувекового юбилея кондитерской фабрики «Баян Сулу».

Отечественный бренд к особому событию начал готовиться с создания удивительной новогодней коллекции подарков. Сладкие наборы из ТОПовой продукции дополнили дизайном, индивидуально подобранным под каждый возраст наших потребителей.

Маленьким казахстанцам обязательно понравятся сюрпризы с изображением сказочных героев — милого Дракоши, Деда Мороза с большим мешком с подарками, озорной Снегурочкой и полярными животными. Самых маленьких малышей порадовали созданием еще одной коллекции — «Три кота». Герои популярного в СНГ мультсериала с рейтингом 71% зрительских симпатий украсили трехсотграммовые и килограммовые коробки сладостей.

Винтажный дизайн новогодних подарков придется по душе милым леди и дамам, которые также будут рады найти сладкую радость под Елкой.

А вот для тех, кто ностальгирует по советским временам, «Баян Сулу» выпустил целый ряд праздничных и вкусных наборов. Это «Почта», «Простоквашино», «Винтаж», «Портфель», «Новогодняя тройка» и другие.

✅️ Гарантия качества

Товары под маркой «Сделано в Казахстане» всегда пользуются спросом среди покупателей. Не исключение и кондитерские изделия фабрики «Баян Сулу». Ведь качество каждого грамма выпускаемой здесь сладости — гарантировано.

В технологии производства используются натуральные экологически чистые ингредиенты. Их переработку в полном цикле обеспечивает высокотехнологичное оборудование. И, конечно, строгий контроль параметров технологического процесса. Производство имеет сертификаты соответствия безопасности, требованиям энергетического менеджмента и качества. Всё это добавляет звёзды при оценке продукции «Баян Сулу».

Стоит отметить, что кондитерские изделия фабрики полюбились не только казахстанцам. Охотно скупают конфеты, шоколад, вафли и другие сладкие позиции потребители СНГ и Китая. Продукция поставляется туда большими партиями. А в Новый год – особенно.

✅️Кондитеры и технологи в роли Волшебников

86 000 тонн кондитерских изделий в год. Более 300 наименований сладкой продукции. За этими цифрами стоят влюбленные в свою профессию кондитеры и технологи фабрики «Баян Сулу».

К слову, предприятие, радующее на протяжении 50 лет казахстанцев сладостями, состоит из шести цехов основного производства- это карамельный цех, конфетный, два шоколадных и два бисквитных. На фабрике трудится более 1500 человек.

Традиционно перед Новым годом начинается самый активный период производства. Ведь заполнить подарочные наборы любимыми продуктами — дело непростое. Специалисты фабрики чувствуют себя Волшебниками, которые помогают Деду Морозу дарить праздничное настроение каждой семье нашей необъятной страны. Чтобы настроение было еще лучше – руководство фабрики устраивает по всей стране настоящий ценопад до 30% на самую любимую продукцию: вафли «Арахисовый аромат», печенье «Юбилейное», печенье «Денсаулык», с детства любимые батончики «Утренние» и «Шалунья», конфеты с котиком «Матис», воздушные «Самал Wafers». Даже визитная карточка фабрики «Баян Сулу» — шоколад «Казахстанский» — продается с крупной скидкой. Новогодний карнавал скидок фабрикой организован, приглашены все!

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