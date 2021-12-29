Следить за состоянием пациентов, находящихся в реанимации, их родственники смогут через приложение

С начала пандемии число пациентов, попадающих в реанимационное отделение, возросло. Как известно, пользоваться мобильными телефонами больным там запрещено. Чтобы узнать информацию о состоянии здоровья своего родственника люди либо звонили в отведенные часы, либо и вовсе лично приезжали в больницу для беседы с врачом.

В скором времени в приложении «Дамумед» будет запущен новый функционал, позволяющий избежать этих сложностей.

«В настоящее время в медицинской информационной системе разработан функционал по оперативному оповещению родных и близких пациентов, находящихся в реанимации, об их состоянии здоровья с помощью мобильного приложения при получении официального согласия пациента, доверенному лицу отправляется оперативная информация о состоянии пациента — температура, пульс, давление, сатурация, число дыхательных движений», — сказала и.о. заместителя руководителя управления здравоохранения Костанайской области Алия Бекенова.

Такую информацию смогут получать родственники всех пациентов реанимационных отделений — будь то кардиологическое, инфекционное или любое другое. Данные показателей состояния здоровья будут загружаться в систему утром, сразу после обхода врача. Чтобы это стало возможным, пациент при поступлении должен будет дать согласие и данные родственников, которые эту информацию будут получать.

«Эта функция позволит осуществлять видеозвонок с родственниками пациента. Если врач считает необходимым, он имеет возможность выйти по ведиосвязи с родственниками, при помощи медицинской информационной системы. При этом личный телефон врача не используется. Вся информация остается в медицинском корпоративном облаке», — говорит Алия Бекенова.

Планируют и создание графика видеозвонков — утром после обхода и вечером. Как считают в управления здравоохранения, это позволит медикам больше времени и внимания уделять пациентам. А родственникам держать руку на пульсе, владея информацией о состоянии здоровья пациента.

«На сегодняшний день в Костанайской области более 222 тысяч человек имеют основные аккаунты в приложении ,при этом еще более 150 тысяч профилей несовершеннолетних детей и пожилых родителей. То есть более 370 тысяч — это чуть больше трети жителей имеют доступ к возможности использования цифровых медицинских сервисов», — отметила Алия Бекенова.

Запустить новый функционал планируют в начале следующего года. Сейчас проводится обучение мед.персонала. По словам Алии Бекеновой, Костанайская область сделает это одной из первых в республике.

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