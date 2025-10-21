В Костанае прокуратура возбудила ряд уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством. Однако одно из них получило особый резонанс — к нарушению оказался причастен сотрудник местной полиции. Об этом сообщили представители областной прокуратуры на брифинге, посвящённом борьбе с киберпреступностью.

Ещё в августе 2024 года в Северный отдел полиции города обратилась местная жительница. Она заявила, что неизвестные лица обманным путём оформили на неё кредит на сумму свыше 30 миллионов тенге.

Ержан Сериков, помощник прокурора Костанайской области:

«При наличии повода к началу досудебного расследования следователь Т. умышленно укрыл тяжкое преступление от регистрации, обманув заявительницу. Он сообщил ей, что заявление принято и она признана потерпевшей, хотя фактически уголовное дело не было зарегистрировано».

Впоследствии факт укрытия преступления вскрыли сотрудники прокуратуры. Проверка показала, что уголовное дело действительно не было заведено. Тогда прокуратура Костаная самостоятельно возбудила производство, зарегистрировала материалы и передала их в Северный отдел полиции для расследования.

Параллельно было возбуждено отдельное уголовное дело в отношении самого следователя, который проигнорировал обращение гражданки. По завершении расследования материалы направили в суд.

Ержан Сериков:

«Сотрудник полиции признан виновным. 15 августа в отношении него вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Также применена амнистия в связи с 30-летием Конституции РК».

Кроме того, осуждённый был лишён звания капитана полиции и уволен из органов внутренних дел.

В прокуратуре подчеркнули: этот случай стал показательным — укрывательство преступлений и злоупотребления должностными полномочиями не останутся безнаказанными, независимо от звания и должности нарушителя.

